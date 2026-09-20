В Москве на МКАД произошло ДТП, образовалась пробка

В Москве на внешней стороне 103 км МКАД (в районе съезда 103) произошло ДТП. Об этом сообщил столичный Дептранс.
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