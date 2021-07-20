Коронавирусные советы: вакцинация и конспирология

СССР-РоссияПолитикаКоронавирусные советы: вакцинация и конспирология Не отпускает русского человека вопрос коронавируса, вакцинации и коронабесия. Хочется русской душе справедливости.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГМГеоргий МихалевРаспустили народ, нужно как в совке, принудительно вакцинировать. С баранами по добру не получится.Виктор ШиховцевДля тупых - Израиль официально признал провал вакцинации. Привитые болеют чаще и тяжелее. Плюс побочка.ГМГеоргий МихалевНе 3.14зди и не распространяй фейки.Виктор ШиховцевВ гугле забанили? Вот осенью и посмотрим на вас, которые, как стадо баранов по первому слову побежали колоть шмурдяк.ГМГеоргий МихалевХ.ли там смотреть, статистика каждый день печатается. Тяжело больные только среди не привитых, остальные заболевшие переносят заражение в легкой форме. Смертности практически уже нет. Вакцинация продолжается.Валерий ВорожищевЛохматый - дурак по жизни, а с него чего спросишь?Комментировать
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