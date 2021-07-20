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Коронавирусные советы: вакцинация и конспирология

Коронавирусные советы: вакцинация и конспирология

Не отпускает русского человека вопрос коронавируса, вакцинации и коронабесия. Хочется русской душе справедливости.

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Георгий Михалев
Распустили народ, нужно как в совке, принудительно вакцинировать. С баранами по добру не получится.
Виктор Шиховцев
Для тупых - Израиль официально признал провал вакцинации. Привитые болеют чаще и тяжелее. Плюс побочка.
Георгий Михалев
Не 3.14зди и не распространяй фейки.
Виктор Шиховцев
В гугле забанили? Вот осенью и посмотрим на вас, которые, как стадо баранов по первому слову побежали колоть шмурдяк.
Георгий Михалев
Х.ли там смотреть, статистика каждый день печатается. Тяжело больные только среди не привитых, остальные заболевшие переносят заражение в легкой форме. Смертности практически уже нет. Вакцинация продолжается.
Валерий Ворожищев
Лохматый - дурак по жизни, а с него чего спросишь?

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