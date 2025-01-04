В Молдавии мэры раскритиковали госполитику в области энергобезопасности

Требование скомпенсировать ущерб для населения от роста тарифов выдвинули мэры Кишинёва Ион Чебан и Бельц Александр Петков в адрес властей Молдавии, 4 января они опубликовали сообщения в Telegram и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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