В Самарской области сотрудники полиции и представители Общественных советов провели профилактические встречи с подростками и молодежью

В Борском и Кинель-Черкасском районах сотрудники полиции напомнили учащимся об уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и призвали ребят вести здоровый образ жизни.
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