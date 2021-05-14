День календаря 15 мая: Международный день семей, День астрономии, именины у Романа и Зои

Праздники 15 мая Международный день семей День астрономии Международный день климата Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести День калмыцкого чая День осетинского языка и литературы День науки на Украине День Европы на Украине Борис и Глеб Сеятели в народном календаре События 15 мая в 1484-м в Московском Кремле заложен Благовещенский собор в 1637-м в Голландии пышно отметили рождение черного тюльпана в 1867-м основано Российское общество Красного Креста в 1930-м американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой в 1935-м состоялось открытие первой линии Московского метрополитена в 1945-м московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро в 2018-м состоялось открытие Крымского моста Именины 15 мая Борис, Глеб, Давид, Роман, Зоя, Афанасий.