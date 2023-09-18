Минобороны Болгарии сообщило об упавшем на побережье ударном беспилотнике

Беспилотник с миной калибра 82 мм был обнаружен на берегу в районе села Тюленово.Болгарские военные проведут разведку и обезвреживание упавшего на черноморском побережье ударного беспилотника с предположительно закрепленным на нем боеприпасом.
Беспилотник с миной калибра 82 мм был обнаружен на берегу в районе села Тюленово.Болгарские военные проведут разведку и обезвреживание упавшего на черноморском побережье ударного беспилотника с предположительно закрепленным на нем боеприпасом.
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