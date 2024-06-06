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Эксперт доказал, что Финляндия и Швеция перестали быть нейтральными до СВО

Эксперт доказал, что Финляндия и Швеция перестали быть нейтральными до СВО

Мы постоянно слышим, что Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО после ввода российских войск на Украину.

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Комментарии
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Sergiy Che
Ну это и так все нормальные понимали! Только хомячков Насрального удавалось развести на &quot;логику&quot; типа - &quot;а вот если бы Путен не мешал Бандеристану войти в НАТО у него бы все на границе со скандинавами было бы охрипенно и сплошная мир-вздрюжьба-жувачка!!! Не для того в Финляндеевке к власти универсамную кассиршу на должность &quot;самой молодой в мире премьер-министерки&quot; приводили - у этой алкашки главная задача и была - Финляндеевку в НАТО ввести и свалить (что она и сделала))
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