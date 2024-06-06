Эксперт доказал, что Финляндия и Швеция перестали быть нейтральными до СВО

Sergiy Che

Ну это и так все нормальные понимали! Только хомячков Насрального удавалось развести на "логику" типа - "а вот если бы Путен не мешал Бандеристану войти в НАТО у него бы все на границе со скандинавами было бы охрипенно и сплошная мир-вздрюжьба-жувачка!!! Не для того в Финляндеевке к власти универсамную кассиршу на должность "самой молодой в мире премьер-министерки" приводили - у этой алкашки главная задача и была - Финляндеевку в НАТО ввести и свалить (что она и сделала))