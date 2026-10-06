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Царьград

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Politico сообщает: досрочные выборы в Испании могут замедлить бюджет ЕС

Politico сообщает: досрочные выборы в Испании могут замедлить бюджет ЕС

Педро Санчес объявил досрочные выборы в Испании на 29 ноября, что, по данным Politico, может препятствовать ЕС в согласовании нового долгосрочного бюджета.

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