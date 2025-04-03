Создают иллюзию надежности: в МВД РФ рассказали, как распознать ботов в комментариях

Мошенники используют большое количество хитрых приемов, чтобы обмануть жертву, и один из потенциальных способов втереться в доверие - создание большого числа положительных комментариев для фейковых сайтов или магазинов.
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