В Сербии заявили, что товарищеский матч с Россией пройдет 21 марта в Москве

Йован Сурбатович, генеральный секретарь Футбольного союза Сербии, рассказал о том, что его организация смогла договориться о проведении товарищеского матча со сборной России, который состоится 21 марта в Москве.
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