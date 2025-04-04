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За рулем

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Эти ошибки не стоит делать на мойке самообслуживания

Эти ошибки не стоит делать на мойке самообслуживания

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал, как правильно самостоятельно мыть машину, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие и резиновые или пластиковые элементы.

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