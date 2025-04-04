Эти ошибки не стоит делать на мойке самообслуживания

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал, как правильно самостоятельно мыть машину, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие и резиновые или пластиковые элементы.
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