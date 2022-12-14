Сотрудниками ЦПЭ МВД Северной Осетии выявлен факт распространения экстремистских материалов

33-летний житель Владикавказа разместил в общедоступной группе негативные высказывания в адрес лиц, направленных на унижение достоинства группы лиц по национальному признаку.
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