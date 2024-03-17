Вежливый ответ лидера НОД представителю пятой колонны: Россия не на перепутье. Она на стратегическом пути своего развития, и со своего пути не свернёт.
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Вежливый ответ лидера НОД представителю пятой колонны: Россия не на перепутье. Она на стратегическом пути своего развития, и со своего пути не свернёт.
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