Бастрыкин потребовал расселить жителей столетнего барака в Новосибирске

Дом уже восемь лет как признан аварийным, однако сроки его расселения постоянно переносятся.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нерасселением жильцов деревянного двухэтажного барака 1927 года постройки на улице Обской в Октябрьском районе Новосибирска.
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