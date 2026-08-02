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Царьград

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Бастрыкин потребовал расселить жителей столетнего барака в Новосибирске

Бастрыкин потребовал расселить жителей столетнего барака в Новосибирске

Дом уже восемь лет как признан аварийным, однако сроки его расселения постоянно переносятся.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нерасселением жильцов деревянного двухэтажного барака 1927 года постройки на улице Обской в Октябрьском районе Новосибирска.

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