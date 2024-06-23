Правда и её варианты

Alexandr Harlov

Правильный анализ. Хохлячество, оно такое. Им все должны и всем обязаны. А они полубоги, которым бюргеры будут платить 5К евро пенсии, и кавой в Венской опере поить. И любые слова, что это глупость и этого никогда не будет, воспринимается с лютой злобой.