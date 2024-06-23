Ростислав Ищенко Часто слышу, читаю мнение, что «если бы мы смогли донести до людей правду», то и кризис украинский давно бы разрешился, и сами украинцы устыдились бы и вновь стали русскими, с энтузиазмом занявшись строительством Русского мира во всём мире и его ближайших окрестностях.
Правда и её варианты
Комментарии
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Alexandr Harlov
Правильный анализ. Хохлячество, оно такое. Им все должны и всем обязаны. А они полубоги, которым бюргеры будут платить 5К евро пенсии, и кавой в Венской опере поить. И любые слова, что это глупость и этого никогда не будет, воспринимается с лютой злобой.
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12 час.
В
Воробей
Черви, а не люди!
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10 час.
Игорь Василевский
Генетически из скакуасов за минусом галиции и прочих не коренных народов, остальные русские. С переформатированным за 35лет сознанием... Вот что грустно...
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15 мин.
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