Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Правда и её варианты

Правда и её варианты

Ростислав Ищенко Часто слышу, читаю мнение, что «если бы мы смогли донести до людей правду», то и кризис украинский давно бы разрешился, и сами украинцы устыдились бы и вновь стали русскими, с энтузиазмом занявшись строительством Русского мира во всём мире и его ближайших окрестностях.

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Комментарии
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Alexandr Harlov
Правильный анализ. Хохлячество, оно такое. Им все должны и всем обязаны. А они полубоги, которым бюргеры будут платить 5К евро пенсии, и кавой в Венской опере поить. И любые слова, что это глупость и этого никогда не будет, воспринимается с лютой злобой.
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