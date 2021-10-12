Генсек ООН Гутерреш положительно оценил план по выводу иностранного контингента из Ливии

ООН, 12 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал подписание всеобъемлющего плана действий по выводу иностранного контингента из Ливии и призвал ливийские стороны и международных игроков работать над его исполнением, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
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