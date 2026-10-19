© Jonathan Ernst/ReutersПрезидент Дональд Трамп во время брифинга отреагировал на слова украинского коллеги Владимира Зеленского про то, что лидер США на неправильной стороне истории.
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