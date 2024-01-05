12 вопросов из общих знаний, на которые простые русские блондинки ответили легко, а вот вы не сможете

Проверьте, светлая ли у вас голова? фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)В мужском царстве блондинки издревле считаются королевами, в переводе с мужскоцарственного, сладостной неосведомленности и милой несообразительности.
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