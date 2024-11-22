The National Interest: война для Украины проиграна, осталось проиграть Вашингтону

Неважно, сколько ракет большой дальности США дадут Украине. Они сами по себе не изменят никакой динамики на поле боя – не больше, чем предыдущее появление западных танков, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, средств ПВО, систем HIMARS или даже хваленых F16.
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