Трамп: «С Россией, Китаем и КНДР можно совершать великие дела, если в США будет умный президент»

ВАШИНГТОН, 29 июня, ФедералПресс. Член Республиканской партии, кандидат на пост президента США, Дональд Трамп утверждает, что если в Америке будет «умный президент», то Россия, КНДР и Китай не будут врагами для США.
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