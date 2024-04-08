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Армия Израиля ликвидировала командира диверсантов "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля ликвидировала командира диверсантов "Хезболлы" в Ливане

Истребители Военно-воздушных сил Израиля нанесли в ночь на 8 апреля удары по территории Ливана, ликвидировав тем самым одного из командиров диверсионных формирований "Радван" шиитского движения "Хезболла".

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