Взгляд

16 585 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GISMbICH
    Цитата: "...проект, который он же затвердил никак не запуститься, так как граждане бастуют". Нет такого слова "затве...Запад яро отказал...
  • NVS66 SergeiShulepov
    В полицию заявление написать по месту грабежа. Грабителя в Интерпол.Очевидно одно: Ро...
  • nii trino
    Данная Центральная Технология сделает всё человечество - единым Разумным Организмом, где все общественно-значимые реш...Кончаловский прос...

Путин о мировом заговоре, третьей мировой войне и едином русском народе

Путин о мировом заговоре, третьей мировой войне и едином русском народе

В каждой прямой линии Владимира Путина критики находят к чему прицепиться — в этот раз главным поводом стало качество связи.

Вернуться к статье
44
Обсудить
юрий смирнов
А может пока не поздно забрать Украину как Крым. А то гады настроят там военных баз
Лирина Полесская (Вяткина)
Прослушала " Прямую линию" Путина. Захотелось сказать : Я люблю Вас, Владимир Владимирович, за Ваш УМ, за Вашу политическую мудрость, за Вашу любовь к народу России, за неравнодушие к его проблемам, за Ваше стремление сделать народ счастливым, за Ваше обаяние и остроумие ! Потрясает, до какой степени Путин грамотен во всех вопросах ! Феноменальная компетентность ! Будь это---хоть техника, хоть экономика, хоть сельское хозяйство, хоть экология , хоть технология производства, хоть вопросы глобального потепления, хоть строительство, хоть спорт, хоть борьба с преступностью...Путина спросили : что нужно, чтобы чувствовать себя счастливым ? Он ответил : Нужно быть востребованным, иметь возможность себя реализовать. И сделать все, чтобы наша Родина Россия была ВЕЛИКОЙ .
Kim Bong Hoang
Я люблю Вас, Владимир Владимирович, за Ваш УМ, за Вашу политическую мудрость, за Вашу любовь к народу России.
Сергей Жолобов
Путин молодец ! Сильный лидер Великой страны !!!

Картина дня

наверх