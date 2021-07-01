Путин о мировом заговоре, третьей мировой войне и едином русском народе

Сергей ЕПолитикаПутин о мировом заговоре, третьей мировой войне и едином русском народе В каждой прямой линии Владимира Путина критики находят к чему прицепиться — в этот раз главным поводом стало качество связи.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьюрий смирновА может пока не поздно забрать Украину как Крым. А то гады настроят там военных базЛирина Полесская (Вяткина)Прослушала " Прямую линию" Путина. Захотелось сказать : Я люблю Вас, Владимир Владимирович, за Ваш УМ, за Вашу политическую мудрость, за Вашу любовь к народу России, за неравнодушие к его проблемам, за Ваше стремление сделать народ счастливым, за Ваше обаяние и остроумие ! Потрясает, до какой степени Путин грамотен во всех вопросах ! Феноменальная компетентность ! Будь это---хоть техника, хоть экономика, хоть сельское хозяйство, хоть экология , хоть технология производства, хоть вопросы глобального потепления, хоть строительство, хоть спорт, хоть борьба с преступностью...Путина спросили : что нужно, чтобы чувствовать себя счастливым ? Он ответил : Нужно быть востребованным, иметь возможность себя реализовать. И сделать все, чтобы наша Родина Россия была ВЕЛИКОЙ .KHKim Bong HoangЯ люблю Вас, Владимир Владимирович, за Ваш УМ, за Вашу политическую мудрость, за Вашу любовь к народу России.Сергей ЖолобовПутин молодец ! Сильный лидер Великой страны !!!Комментировать
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