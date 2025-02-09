Спецназ «Анвар» громит технику ВСУ на пути из Сумской области в Курскую (ВИДЕО)

Опубликованы кадры, как спецназ «Анвар» громит технику ВСУ на пути из Сумской области в Курскую. Российский спецназ активно уничтожает боевую технику оккупантов в Сумской области, на подступах к Курской, не давая врагу доехать до русской земли.
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