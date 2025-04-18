Политика как он...
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Политика как она есть

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Ученые из Кембриджа заподозрили жизнь на другой планете

Ученые из Кембриджа заподозрили жизнь на другой планете

Ученые Кембриджского университета с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b, расположенной примерно в 124 световых годах от Земли, признаки жизни — химические соединения диметилсульфид и диметилдисульфид.

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