Ученые из Кембриджа заподозрили жизнь на другой планете

Ученые Кембриджского университета с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b, расположенной примерно в 124 световых годах от Земли, признаки жизни — химические соединения диметилсульфид и диметилдисульфид.
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