Генпродюсер «Матч ТВ» о показе Игр 2026 и 2028 годов: «Пиратство влечет негативные последствия для деловой репутации, поэтому этот вариант не рассматриваем»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что канал 2 марта получил извещение об исключении России из тендера на приобретение прав на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.
Популярные статьи
- Елизавета Туктамышева: «Последнее шоу сезона подошло к концу! Да наступит долгожданный отдых!»
- Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Феттель скажет «Астон Мартин» «пока-пока» в конце 2022 года»
- В России не покажут ОИ-2026 и 2028, лже-Дзюба на «Матч ТВ», крах «Арсенала», каминг-аут в британском футболе, «Юве» проводил Кьеллини и Дибалу и другие новости
Свежие комментарии