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Генпродюсер «Матч ТВ» о показе Игр 2026 и 2028 годов: «Пиратство влечет негативные последствия для деловой репутации, поэтому этот вариант не рассматриваем»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что канал 2 марта получил извещение об исключении России из тендера на приобретение прав на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

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