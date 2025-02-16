В Киеве сравнили требования Трампа с разделом африканских колоний в XVIII веке

WP: В Киеве сравнили требования Трампа с с разделом африканских колоний В Киеве работают над встречным предложением Вашингтону после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложенной сделки США о контроле 50% украинских минеральных ресурсов в обмен на военную помощь, сообщает The Washington Post (WP).