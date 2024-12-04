Второй рывок Ватикана. Как рождалась уния, и одолеет ли она Украину теперь

Накануне Адвента, периода подготовки к Рождеству Христову, который начался 1 декабря, папа Римский Франциск обратился с приветственным словом к тысячам паломников на площади Святого Петра, отдельно упомянув украинцев, «которым предстоят невзгоды суровой зимы», предложив помолиться о страждущих.