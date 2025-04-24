Профсоюз против гиганта: Google снимает запрет на обсуждение монополии

МОСКВА, 24 апреля, ФедералПресс. Компания Google согласилась отменить внутренний запрет на обсуждение сотрудниками антимонопольного иска Министерства юстиции США, уступив требованиям профсоюза работников Alphabet.
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