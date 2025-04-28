DDW: пять белков крови способны выявить ожирение печени за 16 лет до симптомов

Ожирение печени можно выявить по пяти белкам в крови за 16 лет по появления первых симптомов. Ученые Народной больницы провинции Гуандун из Китая объявили об этом на конференции «Неделя заболеваний пищеварительной системы» в США, сообщила «Газета.
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