DDW: пять белков крови способны выявить ожирение печени за 16 лет до симптомов

Ожирение печени можно выявить по пяти белкам в крови за 16 лет по появления первых симптомов. Ученые Народной больницы провинции Гуандун из Китая объявили об этом на конференции «Неделя заболеваний пищеварительной системы» в США, сообщила «Газета.