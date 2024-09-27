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Добрый Мир

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Срочный сигнал США России, первая жёсткая реакция Москвы на скандал в Узбекистане, погода дала сбой: Главное за ночь и утро 27 сентября

Срочный сигнал США России, первая жёсткая реакция Москвы на скандал в Узбекистане, погода дала сбой: Главное за ночь и утро 27 сентября

Сутки спустя после ультиматума России США посылают России срочный сигнал о мире, первая жёсткая реакция Москвы после избиения ребёнка учительницей, погода дала внезапный сбой - столица оказалась на стыке "сопротивлений".

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