Трамп намекнул на то, о чем в США боялись даже думать

Валерий Фоменков

В плане международной политики, в целом, и в отношении бандеросрани, в частности, ни один президент империи зла сша, никогда не решал, не решает и не будет решать никаких вопросов. Президент сша, как бы это "гордо" ни звучало - всего лишь пешка, которой доверена "почётная" миссия озвучить решения, которые принимают серьёзные дядьки, не более того.