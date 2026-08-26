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Трамп намекнул на то, о чем в США боялись даже думать

Трамп намекнул на то, о чем в США боялись даже думать

Дональд Трамп сделал заявление, которое повергло политическую элиту США в шок. Похоже, Белый дом готовится играть по совершенно новым правилам.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
В плане международной политики, в целом, и в отношении бандеросрани, в частности, ни один президент империи зла сша, никогда не решал, не решает и не будет решать никаких вопросов. Президент сша, как бы это &quot;гордо&quot; ни звучало - всего лишь пешка, которой доверена &quot;почётная&quot; миссия озвучить решения, которые принимают серьёзные дядьки, не более того.
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