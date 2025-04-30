✈️Летим в «Сталинград» Президент подписал Указ о присвоении международному аэропорту Волгоград исторического наименования «Сталинград» по инициативе губернатора и ветеранов СВО.
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✈️Летим в «Сталинград» Президент подписал Указ о присвоении международному аэропорту Волгоград исторического наименования «Сталинград» по инициативе губернатора и ветеранов СВО.