Spectator: диверсии со стороны Украины грозят Западу военным конфликтом

Украина может зайти слишком далеко в своих диверсиях против России, что заставит Москву нанести удар возмездия, написал профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в статье для журнала Spectator.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии