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Spectator: диверсии со стороны Украины грозят Западу военным конфликтом

Spectator: диверсии со стороны Украины грозят Западу военным конфликтом

Украина может зайти слишком далеко в своих диверсиях против России, что заставит Москву нанести удар возмездия, написал профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в статье для журнала Spectator.

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