Председатель СК России поручил организовать проверку в связи с обращением жителей Свердловской области о неправомерных действиях руководства управляющей компании

В социальной сети опубликовано обращение к Председателю Следственного комитета РФ жителей улицы Испытателей города Екатеринбурга, сообщающих о неправомерных действиях руководства управляющей компании, которое подделало подписи жильцов в протоколах общего собрания и незаконно использовало деньги, предназначенные для капитального ремонта.
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