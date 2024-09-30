Председатель СК России поручил организовать проверку в связи с обращением жителей Свердловской области о неправомерных действиях руководства управляющей компании

В социальной сети опубликовано обращение к Председателю Следственного комитета РФ жителей улицы Испытателей города Екатеринбурга, сообщающих о неправомерных действиях руководства управляющей компании, которое подделало подписи жильцов в протоколах общего собрания и незаконно использовало деньги, предназначенные для капитального ремонта.