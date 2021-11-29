Своими руками - советы по изготовлению аксессуаров для фотосъемки (Пошаговая инструкция!)

Кто не мечтает иметь студию, оборудованную профессиональными осветительными приборами, такими как софтбокс, создающий мягкое рассеянное освещение, и точечный прожектор, свет которого можно направить в нужное место? А при съемке растений и живности в саду разве не хотелось бы вам иметь универсальную подставку, чтобы камера оставалась устойчивой на любой поверхности? Вместо того чтобы тратить много денег на такие аксессуары, попробуйте сделать их сами! В этой статье мы покажем, как из обычных предметов изготовить аксессуары для использования с камерой Canon и имеющимся оборудованием, чтобы разнообразить творческие эффекты и сделать фотографии еще более интересными.