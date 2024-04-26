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ВСУ готовят сокрушительный удар по Крымскому мосту. До атаки осталось несколько дней: когда, где и как это может быть

ВСУ готовят сокрушительный удар по Крымскому мосту. До атаки осталось несколько дней: когда, где и как это может быть

Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru  Сегодня 328 прочитали Киев собирается нанести удар по Крымскому мосту уже на майские праздники, скорее всего, во время инаугурации президента 7 мая.

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Комментарии
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АЕ
Анна Егорова
Значит необходимо сбросить по ядерной боеглловке по Киеву и Вашингтону 6 мая!
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3 час.

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