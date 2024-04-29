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США расходуют Украину до конца

США расходуют Украину до конца

Global Look Press/Rod Lamkey/Keystone Press Agency Республиканское большинство в нижней палате парламента Соединённых Государств Америки полгода блокировало проект закона о военной помощи зарубежью, пытаясь сперва выжать перекрытие южной границы от нелегальных мигрантов, поддерживающих конкурирующую демократическую партию.

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