Делегаты из государств Европы, мечтавших изолировать Россию, принимают активное участие в работе XI Восточного экономического форума во Владивостоке

Делегаты из государств Европы, мечтавших изолировать Россию, принимают активное участие в работе XI Восточного экономического форума во ВладивостокеЗападные политики и эксперты ещё пару лет назад взахлёб расписывали сценарии «полной изоляции России», санкционного удушения и стратегического поражения.