Минский трэвел-блогер снял фильм про Нижний Новгород и города области

Популярный минский трэвел-блогер Артём Рындевич снял фильм про Нижний Новгород и города области. Своим подписчикам он рассказал, почему Нижний Новгород называют «столицей всего» и в чём причина того, что сегодня в столицу Приволжья стремятся приехать все жители России.