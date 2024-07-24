Минский трэвел-блогер снял фильм про Нижний Новгород и города области

Популярный минский трэвел-блогер Артём Рындевич снял фильм про Нижний Новгород и города области. Своим подписчикам он рассказал, почему Нижний Новгород называют «столицей всего» и в чём причина того, что сегодня в столицу Приволжья стремятся приехать все жители России.
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