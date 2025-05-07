Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    В принципе конечно 2021 год это сравнительно недавно...Диаспоры в панике...
  • Искандер
    Насколько я помню, совсем еще недавно депутаты нашей "родной" Госдумы приняли закон (Постановление) о том, что чиновн...Диаспоры в панике...
  • Alex Nемо
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"Венграм нельзя угрожать": Орбан объяснил, почему решился на открытый конфликт с Зеленским

"Венграм нельзя угрожать": Орбан объяснил, почему решился на открытый конфликт с Зеленским

ФОТО: Philipp von Ditfurth/Globallookpress Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему он решился на открытый конфликт с нелегитимным украинским президентом Зеленским, несмотря на общеевропейские настроения.

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