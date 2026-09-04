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Сергей Беляев: жизнь с троими детьми после развода, конфликт в театре и застрявший проект для Netflix

Сергей Беляев: жизнь с троими детьми после развода, конфликт в театре и застрявший проект для Netflix

В свои 36 лет актёр Сергей Беляев успевает не только играть в московских театрах и сниматься в кино, но и в одиночку воспитывать троих детей.

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