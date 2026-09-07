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Крымская газета

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В Крыму опубликуют адреса площадок для продажи угля по 19 500 рублей за тонну

В Крыму опубликуют адреса площадок для продажи угля по 19 500 рублей за тонну

Завтра на сайтах администраций муниципальных образований и на портале Правительства РК будут опубликованы адреса площадок в районных центрах, где будет реализовываться уголь по цене 19500 рублей за тонну.

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