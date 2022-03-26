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Трудный день для россиянок в Майами. Не сумела сотворить чуда Вера, осталась только Вероника

Трудный день для россиянок в Майами. Не сумела сотворить чуда Вера, осталась только Вероника

Неудачно пока складывается для российских теннисисток третий круг турнира категории Премьер 1000 в Майами, который в параллель Индиан-Уэллсу порой именуют шестым «Большим шлемом».

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