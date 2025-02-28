О проведении выкупа облигаций в период 03 по 07 марта 2025 года

Участникам торгов Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 15 ноября 2023 (Протокол №13) и Частью II.