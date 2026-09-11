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РБК СТИЛЬ

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Повод выйти из дома: день рождения «Место быть» с лекциями и концертами

Повод выйти из дома: день рождения «Место быть» с лекциями и концертами

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Первый день рождения В сентябре 2025 года на Мясницкой открылось «Место быть» — первый в России баланс-холл, пространство, где практики для тела, гастрономия, красота и искусство собраны в единую экосистему.

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