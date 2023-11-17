Кровавый цирк абсурда

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mikmik

Во всем этом виноват ХАМАС. Израиль только отвечает. А погибшим во время резни в городах и кибуцах 7 октября уже никакая помощь не нужна и они уже ничего не боятся. И евреи ни на кого не нападали, напали звери из ХАМАСа. А на музыкальном фестивале рядом с сектором Газа наивные мальчики и девочки объявили, что фестиваль посвящен дружбе с арабами. А в ответ их резали и насиловали. Так что теперь все по Библии: "аз и воздастся вам. око за око...".