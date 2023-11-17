Забыли про Украину, вообще забыли, как будто и нет её.Вчера на вебсайте Гардиан не было ни одной публикации об Украине, весь день стояла гробовая тишина, ближе к вечеру, где-то на задворках появилась "сводка" новостей под названием "события на сегодняшний день", в которой обдолбанный хвюрер распинался про то, что щирым украинцам этой зимой придётся туго, ибо Россия вот-вот начнет курочить украинскую энергосистему с тем, чтобы оставить незламных без света и тепла.
Кровавый цирк абсурда
Комментарии
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m
mikmik
Во всем этом виноват ХАМАС. Израиль только отвечает. А погибшим во время резни в городах и кибуцах 7 октября уже никакая помощь не нужна и они уже ничего не боятся. И евреи ни на кого не нападали, напали звери из ХАМАСа. А на музыкальном фестивале рядом с сектором Газа наивные мальчики и девочки объявили, что фестиваль посвящен дружбе с арабами. А в ответ их резали и насиловали. Так что теперь все по Библии: "аз и воздастся вам. око за око...".
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8 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Конечно, евреи ни на кого не нападали. Они просто устроили концлагерь из сектора Газа. Не мудрено, что узники концлагеря восстали. А что касается несчастных участников фестиваля, уже установлено и признано властями Израиля, что значительная часть их была расстреляна из крупнокалиберных пулеметов, установленных на израильском вертолете.
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6 час.
Марина Козуб
Трудно поверить, что еврейский народ, тысячами погибший от рук фашистов, сам возродит фашизм и , пользуясь его методами, будет уничтожать своих соседей!? Перерождение из труса в убийцу. А так часто бывает....
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5 час.
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