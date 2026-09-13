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Царьград

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Креативный продюсер Куценко готов расширить франшизу "Чебурашка"

Креативный продюсер Куценко готов расширить франшизу "Чебурашка"

Креативный продюсер Василий Куценко планирует продолжение франшизы "Чебурашка" после третьей части, если зрители поддержат идею.

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