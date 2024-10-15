Частицу Пояса Пресвятой Богородицы привезут в Иркутск из Санкт-Петербурга

С 22 по 24 октября по благословению митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана в Иркутской епархии будет находиться ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга, сообщает Иркутская епархия.