Частицу Пояса Пресвятой Богородицы привезут в Иркутск из Санкт-Петербурга

С 22 по 24 октября по благословению митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана в Иркутской епархии будет находиться ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга, сообщает Иркутская епархия.
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