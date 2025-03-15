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Более 79% россиян доверяют Путину

Более 79% россиян доверяют Путину

77,2% опрошенных одобряют деятельность президента Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному с 3 по 9 марта, президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян.

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Комментарии
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Леонид
Ваши сведения устарели https://lostworlds.mirtesen.ru/blog/43699378279/FOM-83-rossiyan-doveryayut-Putinu-i-polozhitelno-otsenivayut-ego
ФОМ: 83% россиян доверяют Путину и положительно оценивают его работу
Наш потерянный мир - МирТесен
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9 час.
ОС
Олег Солосин
Путина нужно поддерживать, у мужика очень напряженный жизненный период. Там, где обнаруживается косяк, нужно найти пути для устранения препятствия. Это не только решительная поддержка безоговорочно и во всем, но там, где явно требуется, нужна и способность своевременной коррекции планов президента. Идеально кристальных людей никогда не было и никогда не будет.
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5 час.
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