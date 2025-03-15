Более 79% россиян доверяют Путину

ОС

Олег Солосин

Путина нужно поддерживать, у мужика очень напряженный жизненный период. Там, где обнаруживается косяк, нужно найти пути для устранения препятствия. Это не только решительная поддержка безоговорочно и во всем, но там, где явно требуется, нужна и способность своевременной коррекции планов президента. Идеально кристальных людей никогда не было и никогда не будет.