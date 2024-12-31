Новогодняя магия прошлого: праздничные публикации "Крымской газеты" с 1966 по 2000 год

Мы собрали для вас лучшие праздничные публикации нашего издания с 1966 по 2000 год. Как встретить праздник, если за окном бушуют перемены, а на календаре непростые дни? Ответ можно найти в пожелтевших страницах «Крымской газеты», бережно хранящихся в библиотеках вот уже несколько десятилетий.